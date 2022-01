La solitudine di un uomo: l’ultimo giorno di Tenco. Il libro-indagine di Antonio Iovine

Sanremo, 26 gennaio 1967. Sul palco sfilano da Claudio Villa a Domenico Modugno, da Little Tony a Lucio Dalla. E Luigi Tenco. Insieme a Dalida canta Ciao amore, ciao. Le giurie bocciano la canzone, lui viene ritrovato, alle 2,10, morto in camera. A una settimana dal festival della canzone italiana, attraverso testimonianze e archivi Antonio Iovane con Un uomo solo (in uscita oggi) ricostruisce l’ultimo giorno di Luigi Tenco tra strazio, punti oscuri e uno fra i più dolorosi “show must go on” che l’Italia abbia conosciuto.

Antonio Iovane, Un uomo solo, Mondadori, 132 p, 17 euro

