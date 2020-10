“Storie di torri lunghe più di un metro”, la presentazione del libro venerdì a Roma l'Istituto comprensivo Melissa Bassi

Venerdì 9 ottobre alle 11, presso l'Istituto comprensivo 'Melissa Bassi' di Roma, si terrà la presentazione del libro “Storie di Torri lunghe più di un metro” (Edizioni Efesto).

Tra gli ospiti, oltre ad autori e autrici, maestre e maestri, bambini e bambini, mamme e papà che lo hanno realizzato, ci saranno anche la vice ministra dell'Istruzione Anna Ascani, l'Assessore Scuola e Cultura del VI Municipio Alessandro Marco Gisonda, il presidente e fondatore di Roma Bpa-mamma Roma e i suoi figli minori Paolo Masini, e il Dirigente scolastico Alessandra Scamardella.

A moderare l'incontro sarà l'ideatrice e coautrice Alessandra Laterza, che all'Adnkronos spiega: "Il tema di fondo è raccontare Tor Bella Monaca in maniera diversa, con iniziative importanti sia per la presenza delle istituzioni sia perché in modo eccezionale durante il lockdown non ci siamo fermati alla chiusura, all'essere relegati davanti a un computer, ma abbiamo realizzato qualcosa di concreto. E' un progetto di una scuola, dei bambini, dei genitori e delle insegnanti, oltre che degli autori che hanno dato la loro 'penna' per scrivere dei racconti".

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Ottobre 2020, 14:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA