“Steak house e macellerie d'Italia”, la prima guida degli amanti della carne

Da oggi gli amanti della carne hanno la loro Bibbia. È “Steak house e macellerie d'Italia”, che racconta i migliori luoghi dove trovarla e degustarla, da Nord a Sud. A realizzarla è un punto di riferimento del settore: Michele Ruschioni, giornalista e videomaker romano che ha fondato BraciamiAncora, un network editoriale seguitissimo dedicato al mondo della carne. La guida, prima in Italia, in 350 pagine, descrive oltre 400 realtà sul nostro territorio: si va da storiche istituzioni fino alle aziende emergenti, presenti in tutte le province della Penisola. Il tutto rigorosamente all'insegna della più variegata produzione e vendita di ogni tipo di carne, analizzata e illustrata con cura da chi, da oltre sei anni, racconta il mondo della carne.

BraciamiAncora, infatti, vanta quasi 740mila follower su Facebook e oltre 125mila iscritti su YouTube, solo per citare i social più seguiti. «In Italia esistono diverse centinaia di guide gastronomiche di ogni genere, si va dalla pizza fino al sushi, passando per l'ambiente gourmet. Mancava però un lavoro che si concentrasse sulle macellerie e sulle steakhouse» ha spiegato Michele Ruschioni. «Anche i nostri follower avevano evidenziato l'assenza di una guida sull'argomento, quindi abbiamo deciso di colmare questo vuoto editoriale. E abbiamo deciso di pubblicare con Amazon perché oggi l'editoria vive una fase di transizione, noi siamo nati sui social e qui abbiamo trovato un pubblico fedelissimo».

Michele Ruschioni, Steak house e macellerie d'Italia, Edizioni Braciami Ancora, in vendita su Amazon, 334 pp, 13,50 euro

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Marzo 2022, 08:35

