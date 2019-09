"Sotto il segno di Federico Fellini": il saggio di Paolo Fabbri

Paolo Fabbri, semiologo di fama, amico di Umberto Eco, in passato docente al Dams di Bologna, firma un saggio su Federico Fellini e della sua tecnica filmografica che agisce per “frammenti” e “decollage”. Lo studioso, grande amico del regista riminese, in “Sotto il segno di Federico Fellini” si muove tra libri, fumetti, sceneggiature, disegni, fotogrammi, musiche del regista e traccia una mappa del suo immaginario.



Paolo Fabbri, Sotto il segno di Federico Fellini, Luca Rossella Editore, 88 pp., 15 euro Martedì 24 Settembre 2019, 10:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA