La montagna dentro di noi, il romanzo del giornalista Massimo Calvi

Sono dodici capitoli, ma potrebbero essere dodici giorni; o forse ore. La trama è presto detta: un uomo giunto alla fine della vita torna alla montagna che ha segnato la sua esistenza, dalla fanciullezza alla vecchiaia, e ogni giorno riflette su un evento o stato d'animo. È L'uomo che guardava la montagna di Massimo Calvi, giornalista del quotidiano Avvenire che ha dimestichezza con i saggi sull'economia e ora debutta nella letteratura.

La montagna è di moda in letteratura.

«Sì, ma la mia è un pretesto per parlare dei luoghi cui apparteniamo. È una montagna interiore. La pandemia ci ha fatto capire l'importanza di un posto in cui volere andare, o ritornare; un paesaggio dove si è vissuto in modo profondo».



Lo ha scritto durante la pandemia?

«La reclusione mi ha dato la spinta: ho voluto restituire qualcosa di ciò che ho avuto, la bellezza di camminare nei miei luoghi, vedere la mia montagna, che è quella del ramo materno della mia famiglia, nella Bergamasca, ma anche la poesia delle cose semplici. La bellezza che ho ricevuto ho cercato di ridarla ai miei figli. E ho pensato che volevo lasciarne traccia».



Secondo lei oggi manca un vero contatto uomo/natura?

«Sì, abbiamo un approccio predatorio con la natura, di sfruttamento. Oppure la consideriamo luogo in cui rifugiarci. Invece la natura deve aiutare a ritrovare la bellezza che è già in noi. E allora la montagna non è fuga, ma ritorno a casa».



Ultimo aggiornamento: Giovedì 14 Luglio 2022, 07:52

