Il socialista Paroli e la pietà per i vinti, il saggio di Virman Cusenza: “Giocatori d'azzardo”

Difendere un essere umano. È alla fine questo il motore che spinse Enzo Paroli, affermato avvocato, socialista e antifascista, ad accettare nel 1945 la difesa del giornalista Telesio Interlandi. Arrestato a Brescia, Interlandi non è un reporter qualunque. Tra i più vicini a Mussolini, ha diretto il quotidiano Il Tevere e il quindicinale Difesa della razza, megafoni della propaganda e dell'antisemitismo.

Da qui parte il saggio storico di Virman Cusenza, ex direttore del Mattino e Messaggero, che prende il testimone da Leonardo Sciascia. Sì perché nel 1989, anno della sua morte, lo scrittore siciliano stava compiendo ricerche su Paroli, con l'intenzione di farne un saggio. Cusenza ha avuto accesso, tramite gli eredi di Sciascia, alle lettere che Interlandi dal carcere indirizza a moglie e figlio, ma ha anche esplorato i documenti dell'Archivio dello Stato, il fascicolo giudiziario e molte altre carte. Ne viene fuori Giocatori d'azzardo un saggio che ripercorre gli anni del fascismo e anche prova a spiegare perché uno stimato avvocato decida di mettere a repentaglio la carriera per difendere uno degli sconfitti. Tanto che quando, per un errore burocratico Interlandi viene scarcerato, Paroli lo nasconde per otto mesi a casa propria. Fino all'archiviazione dell'accusa di collaborazionismo, nel 1946, grazie al lavoro di Paroli.

«Il gesto di Paroli contiene una così alta percentuale di rischio e una disinteressata generosità che alla fine va ben oltre il richiamo a qualunque appartenenza», riflette Cusenza. «Se non a quella del genere umano».

Gioco d'azzardo di Virman Cusenza, Mondadori, 216 pagine, 22 euro

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Febbraio 2022, 10:38

