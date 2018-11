Simon&Garfunkel, il suono del silenzio

«And the vision that was planted in my brain/still remains/ within the sound of silence». Tutto partì da qui. La canzone era The Sound of Silence ed era il 1964 quando Paul Simon & Art Garfunkel la incisero per il loro primo album. In questo libro si ripercorre in breve - con tanto di discografia e posto in classifica - la storia del duo statunitense nata negli anni Sessanta tra i banchi di scuola del Queens a NYC e chiusa con il tour finale quest'anno, ultima data nel quartiere da dove erano partiti. Una carriera lunga, che ha scritto pagine di musica, tra addii e riconciliazioni, tra solitudini e concerti: come quello - indimenticabile - al Colosseo a Roma nel 2004.