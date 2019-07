Signoramia, blog e cucina per l'amicizia speciale tra Elena Dallorso e Francesco Nicchiarelli

Gli ingredienti ci sono tutti. I blog e la cucina, passioni dei nostri tempi.



Così in una chat di ricette dove si parla di una “cacio e pepe” nasce l’amicizia tra Francesca, bibliotecaria milanese e Maria, che in verità è Fabio, ingegnere romano. Lui si finge donna per chiacchierare di fornelli, ma piano piano si passa alle confidenze e alla voglia di conoscersi. Cosa accadrà? Elena Dallorso e Francesco Nicchiarelli, giornalista e produttore, dispiegano la loro complice ironia in un romanzo epistolare ricco di colpi di scena.



Elena Dallorso Francesco Nicchiarelli, Signoramia, Feltrinelli, 344 p, 15 euro Martedì 9 Luglio 2019, 10:47

