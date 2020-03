"Il signor Cardinaud" e la moglie fuggitiva: il nuovo romanzo di Georges Simenon

A quindici anni Hubert era già innamorato di lei, Marthe. Lui figlio di un umile cestaio, lei che «si dava delle arie». Alla fine però riesce a sposarla. E a diventare impiegato. Una casa, due figli, una moglie che adora, una vita tranquilla. Una domenica dopo la messa scopre che Marthe è fuggita con un uomo senza arte né parte, e che in paese tutti lo sanno, dandolo per finito. Hubert combatte per il suo amore e non molla. Come sempre Simenon riesce a tratteggiare un mondo con parole asciutte e ficcanti.



Georges Simenon, Il signor Cardinaud, Adelphi, 136 p, 16 euro

