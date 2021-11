Fulmine, il testamento ambientalista di Wilbur Smith per i ragazzi

Si era dato alla letteratura per ragazzi, Wilbur Smith. Così Fulmine, in uscita il 25 novembre, si trasforma in un testamento per lo scrittore da milioni di copie, scomparso pochi giorni fa a 88 anni.

Con i libri per ragazzi «ho la possibilità di lanciare alla nuova generazione, la più sensibile all'ambiente, un messaggio a favore della conservazione della Terra e di amore per la Natura», aveva detto. In Fulmine (secondo volume di quella che doveva essere una trilogia) l'eroe della saga, il quattordicenne Jack Courtney, con gli amici Amelia e Xander, è a Zanzibar con la madre impegnata in un progetto a salvaguardia dei coralli. La loro barca viene attirata in una trappola e i ragazzi catturati da una banda di pirati. C'è da scommetterci che Jack saprà trovare una soluzione.

Wilbur Smith, Fulmine, HarperCollins, 304 p, 16 euro

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Novembre 2021, 09:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA