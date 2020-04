Sfida per la vittoria, storie di calcio ai tempi del fascismo raccontate da Renato Tavella

Il calcio fu sport amatissimo anche durante il fascismo, usato come potente strumento di propaganda.dianalizza il gioco del pallone italiano nel Ventennio.Dalla nazionale di Pozzo campione del mondo nel ’34 e nel ‘38, passando per la vergogna delle leggi razziali fino alla guerra, che non fermò il campionato. Tanti i personaggi e le loro storie, da Arpad Weisz e Egri Erbstein a quelli, meno noti, come Mario Pagotto, terzino del Bologna deportato a Hohenstein.