Sergio Endrigo, vita e canzoni dell’artistadall’animo gentile

Sergio Endrigo, artista gentile, morto nel 2005, raccontato dalla figlia Claudia in un vibrante ritratto che ne rivela vita e arte con amore. La biografia torna in nuova edizione ampliata con prefazione di Francesco De Gregori e tutti i testi delle canzoni. Claudia ricorda le strimpellate di lui bambino in un’osteria istriana, l’esilio sul piroscafo Toscana; le prime esibizioni, i successi, le delusioni. Un artista gentiluomo di cui si sente la mancanza. (P.Ps.)

Claudia Endrigo, Sergio Endrigo, mio padre, Baldini + Castoldi, 564 p, 23 euro

