Sbarca in Italia Aconyte Books: casa editrice di romanzi tratti dai giochi Asmodee

L’attesa per i primi due libri tratti dai giochi cult di Asmodee è finita! Grazie ad Aconyte, casa editrice che prende ispirazione proprio dai giochi collaborativi di Asmodee per crearne delle avventure su carta, dal 25 maggio sono finalmente disponibili i primi due titoli: La Collera di N’kai, di Josh Reynold, tratto dal gioco di successo planetario Arkham Horror e Racconti del Crogiolo, un’antologia a cura di Charlotte Llewelyn-Wells che prende ispirazione dall’universo science fantasy di KeyForge.

“Immergersi in uno dei nostri giochi collaborativi significa interpretare un ruolo, risolvere enigmi e vivere delle avventure inimmaginabili solo grazie alla fantasia. - Afferma Ilaria Tosi, Marketing Manager di Asmodee Italia - Un buon romanzo, spesso, ha la stessa abilità: trasportare il lettore in una realtà unica, personale e ogni volta diversa. Allora perché non unire le due cose creando un mondo dove letteratura e giochi da tavolo siano un tutt’uno?” Proprio questo è l’intento della collana firmata Aconyte Books, trasportare i lettori nei mondi fantastici dei giochi Asmodee. In linea con il living card games a cui si ispira, La Collera di N’kai racconta le avventure di una ladra internazionale, la contessa Alessandra Zorzi, che arriva nella cittadina di Arkham (nata dalla fantasia del grande H.P Lovecraft) sulle tracce di manufatti esoterici, ma, battuta sul tempo da un personaggio misterioso, si dovrà confrontare con una serie di scoperte che vanno oltre ogni sua immaginazione. La contessa, impegnata nell’inseguimento della misteriosa mummia, si troverà alle prese con oscure sette e ombre antiche che minacciano di trasformare la terra nel loro mondo corrotto.

La Collera di N’kai è un’avventura che si svolge negli anni ’20, in cui scienza, arte ed esplorazione prendono nuova vita e un personaggio femminile imprevedibile e coraggioso si troverà a far fronte a una serie di enigmi che potrebbero squarciare il velo del tempo e dello spazio.

Racconti del Crogiolo è, invece, una raccolta composta da nove avvincenti avventure ambientate in un reame fantastico, il Crogiolo, un pianeta artificiale, più grande del sole, dove scienza e magia si mescolano e regna un conflitto perenne tra scienziati pazzi, mostri spaziali e creature spaventose. Caratterizzato da numerose varietà di specie e dispositivi ipertecnologici, il Crogiolo è un luogo dove entità divine note come “Arconti” reclutano gli abitanti al fine di decifrare i segreti più profondi e oscuri del Crogiolo stesso, nascosti in antiche cripte disseminate dagli Architetti, antichi creatori del pianeta. Un mondo dove tutto è possibile e la fantasia non ha limiti. Arkham Horror: Ispirato alle atmosfere create da H.P. Lovecraft, Arkham Horror è Living Card Game completamente collaborativo e fortemente immersivo che porta i giocatori a trasformarsi in temerari investigatori che devono scoprire quali misteri si celano negli angoli di una delle città più spaventose mai create da mente umana. KeyForge: È un gioco di carte per due giocatori in cui ciascuno riveste il ruolo di un Arconte che, grazie a un mazzo di carte, cerca di guidare la sua squadra alla ricerca di chiavi magiche in grado di aprire delle cripte e quindi vincere la partita. La particolarità del gioco è che non esistono due mazzi uguali al mondo, ognuno è unico, quindi ogni partita sarà sempre nuova e imprevedibile.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Giugno 2021, 16:49

