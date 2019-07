Sarah Yerkes, l'esordiente dei record: a 101 anni pubblica il suo primo libro di poesie

«Na manciata di perle romanesche»: pensieri, riflessioni, sogni di Nicola Rapanotti, un romano "de na vorta"

Mercoledì 31 Luglio 2019, 15:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non è mai troppo tardi, nemmeno a. A dimostrarlo, in maniera magnifica, è la bellissima storia di, l'esordiente dei record.L'anziana donna, dopo un passato da architetto e scultrice, ha infatti pubblicato, all'età di, la sua, intitolata«Mi sento davvero come se delle fate si trovassero sopra la mia culla, dandomi la giusta energia per creare», ha dichiarato la donna a Tara Bahrampour del Washington Post.Laureata allae residente ada più di settant’anni,ha avuto una lunga ed importante carriera sia nell’architettura del paesaggio che nella scultura. Non aveva però mai scritto prima dei 90 anni, fino a quando un amico della comunità di pensionati dove ora risiede l'ha incoraggiata ad unirsi a lui in un seminario in cui scoprì, per la prima volta, la sua voce poetica interiore.Proprio grazie a questa occasione, Sarah ha scoperto la sua vocazione per la scrittura e per la poesia, la voglia e il desdiderio di comunicare emozioni utilizzando semplicemente l'arte della parola.