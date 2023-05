Salvo Buzzanca racconta il fratello Lando fra nostalgia e ricordi di famiglia

di Marco Castoro

«La nostalgia ha il profumo di zagare e panelle in queste pagine che parlano con semplicità di una vera e propria saga familiare in cui il filo degli affetti s’intreccia con l’altalena degli eventi che uniscono e dividono, allontanano e riuniscono i Buzzanca in una vita che parla di traslochi, case, separazioni, difficoltà e cambiamenti». Così scrive Laura Delli Colli nella prefazione di Dobbiamo festeggiare, il libro di Salvo Buzzanca (Tozzuolo Editore), fratello di Lando. Più che un romanzo autobiografico il libro è una carrellata di emozioni e momenti della vita affrontati comunque con il sorriso. Già il sorriso. Quella componente che non è mai mancata né a Lando né a Salvo. I due fratelli Buzzanca. «Avrei accompagnato mio fratello in Paradiso, avrei dato tutto per fargli fare un ultimo giro in auto a guardare la vita che tanto amava». Sono state le parole pronunciate da Salvo subito dopo la scomparsa di Lando. La storia di una famiglia piccolo-borghese siciliana, tra i sogni di una vita agiata e drammatici eventi. Un racconto in chiaroscuro tra gioie e delusioni, po’ umili un po’ giganti, ma sempre vissute con dignità. È anche un divertente affresco con tante aspettative. «Non c’è nulla d’immutabile nella vita, tranne l’esigenza di cambiare, ci racconta in sintesi la morale, se una ce n’è, di questo racconto sincero e ricco di emozione», è la sintesi indelebile della prefazione di Laura Delli Colli.

