Run veg di Michela Montagner, alimentazione e corsa: la maratona dei vegani

Essere vegani e andare di corsa. Secondo Michela Montagner si può. Vegetariana e poi vegana, maratoneta per passione e cuoca per diletto, da anni approfondisce i temi legati ad alimentazione e sport. È autrice del blog Run Veg che ora è diventato anche un libro. Run Veg (Eifis Editore) è dedicato agli amanti della corsa che devono incastrare gli allenamenti con il lavoro e gli impegni quotidiani. È pensato per aiutare a costruire uno stile alimentare vegetale sano per sentirsi forte e pieno di energia.



Michela Montagner, Run Veg, Eifis Editore, 272 p, 21 euro.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Giugno 2021, 08:53

