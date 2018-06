Mercoledì 13 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Offrire a chi guida le imprese, ai tanti imprenditori italiani e ai giovani che desiderano diventarlo, un piccolo contributo di conoscenza e incoraggiamento per superare i propri confini personali e professionali e per guardare insieme al grande progetto imprenditoriale cui tutti noi umani siamo chiamati a partecipare: pensare sostenibile per realizzare il futuro che vogliamo. È con questo obiettivo che nasce il libro di Barbara Santoro, Pensare Sostenibile, pubblicato da Egea, per promuovere un’idea di imprenditoria sana e in grado di diventare motore del benessere sociale.“Essere sostenibili vuol dire essere innovativi e più efficienti nel trasformare le sfide in opportunità. Fino a poco tempo fa il futuro del nostro pianeta e dell’umanità stessa sembrava non essere un problema dei singoli imprenditori, di manager o di cittadini comuni ma solo delle istituzioni e della politica nazionale e internazionale. Oggi invece non possiamo ignorare quello che gli eventi e la scienza ci dimostrano ogni giorno”. A partire da questa premessa, il lavoro di Barbara Santoro, General Manager Shenker, ripercorre l’evoluzione del concetto di sostenibilità, concentrando progressivamente lo sguardo da una scala planetaria all’Europa, all’Italia.Il libro sarà presentato a Roma il 18 giugno alle 18,30 presso Palazzo Guglielmi, sede di Comin&Partners, in piazza dei Ss. Apostoli 73.Oltre all’autrice interverranno Sabrina Florio, presidente di Anima per il Sociale nei Valori di Impresa, Valentina Garonzi, Ceo Diamante, Enrico Giovannini, Portavoce Asvis, Enrico Loccioni, presidente Loccioni, Roberto Poli, professore di Previsione Sociale all’Università di Trento. L’incontro, promosso da Anima, sarà moderato da Gianluca Comin, Founder Comin&Partners.Il libro dà voce ad alcuni nomi di spicco di chi nelle imprese ha pensato e realizzato progetti concreti, impegnandosi in prima persona, mettendoci energia e tempo, e coinvolgendo i propri collaboratori e i diversi attori sul territorio.Barbara Santoro è imprenditrice, manager e consulente. È specializzata nello sviluppo delle competenze linguistiche e di comunicazione interculturale. Dal 1996 si dedica alla formazione linguistica e alla comunicazione manageriale in lingua inglese, attraverso l’intensa attività di ricerca e innovazione di The Shenker Method. Da molti anni è inoltre attiva sul tema della responsabilità sociale d’impresa, con progetti e iniziative a sostegno dei giovani, delle donne e del welfare aziendale. È consigliere di Anima per il Sociale nei valori d’Impresa. Questo libro rientra nel suo progetto “Empowered by Knowledge”, teso a favorire una sempre più ampia diffusione della cultura della sostenibilità in Italia