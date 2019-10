Roma, ecco "Galassia Islamica", il libro del Direttore dell'Ispettorato della Camera

Martedì 15 Ottobre 2019, 16:42

Perché siamo diventati un obiettivo del terrorismo? E' questo l'interrogativo di fondo che si pone nel suo libro Sandro Menichelli, alto funzionario della Polizia di Stato, (diretto dell'Ispettorato Ps della Camera) all'esordio da scrittore, con il suo "Galassia Islamica, Le ragioni del terrore", per i tipi di Intermedia Edizioni.Il libro, che verrà presentato oggi (mercoledì) a Montecitorio, alla presenza del Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, dal Capo della Polizia, Franco Gabrielli e da Procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo Federico Cafiero De Raho, nasce dalla necessità ravvisata dall'autore di evitare il ricorso a banalizzazioni o luoghi comuni nel momento in cui si affronta un tema ai giorni nostri al tempo stesso così complesso ed importante: "E' proprio così - spiega Menichelli - oggi è necessario evitare tante semplificazioni, assolutamente fuorvianti per descrivere un fenomeno assai articolato, capace di abbracciare nel suo contesto non solo la dimensione religiosa, ma anche quella sociale, economica e politica. Il mio obiettivo - aggiunge l’autore - è quello di avviare una riflessione e, senza alcuna pretesa di esaustività, fornire le basi per conoscere meglio l'Islam, la sua reale dimensione, i suoi presupposti, le sue ricadute nelle società contemporanee.Il libro ha già venduto molte copie: "questo mi fa molto piacere - aggiunge l'autore - anche perché con il mio studio vorrei spiegare le ragioni dottrinali e politiche secondo le quali, noi occidentali siamo nostro malgrado ritenuti per una frangia di persone radicalizzate nemici dell'Islam, e quindi obiettivi da colpire".Nel corso della sua carriera Sandro Menichelli ha maturato una lunga esperienza, a livello nazionale ed internazionale, nella prevenzione e repressione dei fenomeni criminali, come la criminalità organizzata, il terrorismo internazionale e l’immigrazione illegale. "Galassia Islamica, le ragioni del terrore" verrà presentato ufficialmente a Roma, presso l'aula del Palazzo dei Gruppi Parlamentari, alle ore 17,30.