Napoli e l'amore per il calcio: la passione dipinta sui muri

La passione per il calcio a Napoli da un punto di vista inedito., in, suo libro d’esordio, racconta l’amore di una città per il pallone e per i suoi protagonisti attraverso le immagini dei murales vecchi e nuovi, nei quartieri partenopei. Pittat’ è una parola del dialetto napoletano che in italiano significa pitturati. “L’idea di parlare di calcio attraverso i muri di Napoli mi ha conquistato da subito”, scrive l’autore. In copertina, il murales di Maradona, a Secondigliano. (M.Lob.)