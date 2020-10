​Rai libri, Anadela Serra Visconti presenta “Resto giovane, se voglio” al circolo degli esteri

Giovedì 8 ottobre, alle ore 17, al Circolo degli Esteri di Roma (Lungotevere dell’Acqua Acetosa, 42) Anadela Serra Visconti presenterà il suo nuovo libro “Resto giovane, se voglio” (edito da Rai Libri). Ad introdurre l’incontro sarà Luigi Maria Vignali, presidente del Circolo degli Esteri. Interverranno Simonetta Guidotti, giornalista del TG2 e Benedetta Rinaldi, conduttrice di Elisir.

Il libro - L’età anagrafica non esiste più: rimanere giovani, dentro e fuori, è una scelta consapevole, un atteggiamento mentale. Il tempo passa indubitabilmente per tutti, ma con la nostra volontà e il nostro stile di vita possiamo incidere sui suoi effetti e modificare il destino genetico.

Ecco perché essere, e soprattutto “sentirsi” belli significa anche riuscire a tenere a bada lo stress, avere una dieta sana, fare attività fisica, gestire il proprio tempo e non lasciarsi sopraffare dagli impegni. In questo libro, Anadela Serra Visconti, un’autorità in fatto di benessere e bellezza esteriore, offre ai lettori trucchi e consigli antiaging, che vanno dall’alimentazione alla medicina estetica per aiutarci a vivere meglio con noi stessi e con il nostro corpo.

Anadela Serra Visconti è laureata in Medicina e Chirurgia all’Università di Pisa e diplomata alla Scuola Internazionale di Medicina Estetica della Fondazione Fatebenefratelli di Roma, dove è attualmente docente. Da anni collabora con programmi Rai ed è nota al grande pubblico per le sue rubriche di medicina estetica a “Unomattina”, su Rai1. Esercita la sua professione di medico estetico a Roma e a Spoleto.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Ottobre 2020, 00:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA