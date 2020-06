Raffaello, il giovane favoloso: Costantino d'Orazio racconta l'ascesa di un artista immortale

Finalmente la mostra di Raffaello ha riaperto le porte alle Gallerie del Quirinale di Roma, occasione imperdibile per conoscere il grande artista rinascimentale di cui ricorrono quest’anno i 500 anni della morte, avvenuta all’età di 37 anni. Un modo per conoscere meglio il pittore di Urbino è la biografia dello storico dell’arte Costantino D’Orazio, che ha scelto di far parlare alcuni personaggi dei suoi quadri. Raffaello, che a 25 anni diventa il pittore più famoso della sua epoca, riesce nei suoi ritratti a cogliere debolezze e storie personali, fragilità e aspirazioni dei suoi soggetti. Dalla Fornarina a Bindo Altoviti al papa Leone II, sono i protagonisti del quadri a “dipingere” la vita del genio di Urbino.



Costantino D'Orazio, Raffaello Il giovane favoloso, Skira, 122 p, 16 euro Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Giugno 2020, 10:38

