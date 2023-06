Adriana Pannitteri racconta "Raffaella Carrà, la ragazza perfetta"

di Marco Castoro

“Quando vidi la prima volta Raffaella Carrà in televisione ballava il Tuca Tuca e i miei genitori erano seduti in poltrona nel salotto di casa divertiti e, al mio arrivo, imbarazzati”. Così Adriana Pannitteri, giornalista del Tg1 e scrittrice, racconta nel suo ultimo libro “Raffaella Carrà, la ragazza perfetta”(editore Morellini, 208 p, 20 euro). Adriana Pannitteri, che di solito si occupa di cronaca e con i suoi libri ci ha svelato zone di dolore (suoi i reportage sui femminicidi) questa volta si cimenta con un racconto più lieve alla ricerca dell’anima della Carrà. Una donna che non ha mai fatto ricorso a scorciatoie. Che cosa ha rappresentato la Carrà nell’immaginario collettivo? "Una donna libera, determinata, professionale, rigorosa.

Il 9 giugno l'autrice presenta il volume al Libraccio di via Nazionale, a Roma. Ore 18

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Giugno 2023, 06:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA