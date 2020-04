Racconti di follia, tutti i thriller di Patrick McGrath raccolti in un unico volume

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Aprile 2020, 10:42

Gli italiani hanno imparato a conoscerlo con Follia il noir che nel 1996 scalò le classifiche di vendita e lettura. Poi via via Spider, Trauma La guardarbiera: lo scrittore londineseha inanellato una serie di romanzi di successo, con il comun denominatore dell’inquietudine e dell’enigma.Ora La Nave di Teseo riunisce per la prima volta tutti i racconti – di cui sei inediti – del maestro del thriller psicologico. Prefazione della grande Joyce Oates, una garanzia.