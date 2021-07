Quentin Tarantino, C’era una volta a Hollywood: magia, amori e rivalità

La magia del cinema, tra dietro le quinte e palcoscenico. In “C’era una volta a Hollywood” non è solo il racconto della trama riconducibile al suo ultimo film (Once Upon a Time in... Hollywood, 2019). Ma è soprattutto una sequenza di retroscena e personaggi che guardano dall’alto ciò che succede nelle vicende narrate. Così esordisce il regista e premio Oscar Quentin Tarantino che, in queste pagine pubblicate da La Nave di Teseo, è al suo primo romanzo (i diritti venduti in 25 Paesi). Il personaggio Rick Dalton e la sua carriera nel cinema, lo scenario hollywoodiano con le sue contraddizioni, le feste a casa di Roman Polanski, la rivalità di Steve McQueen e Bruce Lee: tasselli che conducono a una storia appassionante e fatta di voglia di riscatto.

