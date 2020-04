Quanto blu, Perceval Everett e tutte le sfumature per raccontare un artista

Viaggio intorno al blu, intorno alla pittura, intorno a una vita.In Quanto Blu Perceval Everett racconta di Kevin, artista che sta lavorando da tempo a un dipinto enorme tutto giocato sui toni del blu che non lascia vedere a nessuno: né alla moglie Linda, né ai figli né al migliore amico Richard. La tela potrebbe essere il suo capolavoro o un flop. Ed è il pretesto per ricordare gli errori compiuti, i sacrifici fatti e un’amante che non ha mai dimenticato.