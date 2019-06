Quante strade il femminismo. Dalle suffragette al Me Too

Cos'è il femminismo oggi? Se lo chiede Maria Elena Capitanio, giornalista politico parlamentare, nel saggio "La deriva del Femminimo. Dalle suffragette al movimento #metoo (Historica). Un excursus che parte dalle battaglie e dalle conquiste delle donne per un ruolo paritario fino alla critica della sua deriva attuale. Un pamphlet filosofico che invita al dialogo. I diritti d'autore andranno interamente a Hands Off Women per sostenere la lotta contro la violenza sulle donne (handsoffwomen-how.org). Martedì 25 Giugno 2019, 13:37

