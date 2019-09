"Psicologia della bellezza", il saggio sul look di Valeria Arnaldi

Abiti, accessori, profumo, makeup: ogni scelta di look può dire molto della personalità di chi l’ha indossa, del suo rapporto con lo specchio e pure dell’idea che ha o vuole dare di sé. In un viaggio tra immagine reale e proiezione ideale, gusto personale e moda, il saggio analizza ciò che il nostro guardaroba confessa di noi, tra aspirazioni e segreti, insicurezze e timori. Dal modo di fare acquisti alla costruzione del guardaroba, dalla tipologia di passo ai ritocchi estetici, un valido strumento per conoscere se e gli altri.



Psicologia della bellezza, Valeria Arnaldi, Ultra 192 pp. -16 euro

