Premio Nobel per la Letteratura 2021 allo scrittore tanzaniano Abdulrazak Gurnah

Il Premio Nobel 2021 per la Letteratura va a Abdulrazak Gurnah. È la prima volta nella storia del Premio che un cittadino della Tanzania riceve l'importante onoreficenza.

Gurnah da tempo vive e lavora in Gran Bretagna. Tra i suoi romanzi famosi: Paradise (1994), By the Sea (2001) e Desertion (2005). L'accademia svedese ha attribuito il premio «per la sua intransigente e profonda analisi degli effetti del colonialismo e del destino del rifugiato nel golfo tra culture e continenti».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Ottobre 2021, 13:36

