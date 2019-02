Martedì 5 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 09:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il calcio come non è mai stato raccontato prima; arriva in libreria un divertente saggio diche ha avuto la tenacia e l'arguzia di raccogliere, da spettatore televisivo, alcune delle più divertenti e diaboliche battute e considerazioni di calciatori e tecnici della serie A italiana negli ultimi decenni.Da Altafini a Totti, passando per Maradona ma anche per tanti altri calciatori meno noti, che pure sono passati alla storia per frasi e spezzoni di interviste indimenticabili.Ignazio Senatore; Potevo essere Pelè. Ho scelto la libertà; Absolutely Free, 230 p, 18 euro