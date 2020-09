“Il potere antistress del respiro”, la presentazione del libro sabato a Martellago. «Meritiamo di vivere la vita che desideriamo»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Settembre 2020, 16:49

. Sabato 26 settembre alle ore 16.30 presso il Golf Club ca' della Nave (Piazza Vittoria, 14) a Martellago (Venezia), la presentazione del libro scritto dal campione mondiale di apnea Mike Moric e organizzata dall'imprenditrice e beauty guru Antonella Di Gianni.Un passato da modella e atleta, un presente fatto di bellezza, tenacia e voglia di condividere la sua esperienza tecnica e manageriale ventennale che l'ha portata a fondare il BEAUTY WAY s.r.l. di Mirano. Lei è Antonella Di Gianni, proprietaria di un centro che aspira ad essere molto più di un luogo deputato al benessere del corpo, ma uno spazio dove la mente e l’anima ritrovano una propria dimensione di equilibrio. Conoscere, imparare e condividere con gli altri le sue esperienze per crescere e far crescere chi le sta attorno la rende felice.«La mia missione è quella di migliorare la qualità di vita delle persone - ha spiegato a Leggo Antonella Di Gianni - e questa dipende anche dalla qualità della loro respirazione. Sono davvero felice di aver organizzato la presentazione del nuovo libro di Mike Maric, perchè oltre che essere un amico che seguo da anni, è medico e campione mondiale di apnea e coach. Insegna a respirare, quindi a vivere meglio imparando a gestire lo stress ed ogni performance. Se ho raggiunto delle performance lavorative e sportive è grazie ad un buon maestro, un buon allenatore che mi ha permesso, attraverso i suoi corsi e attraverso le tecniche di respirazione consapevole, di trovare un forte equilibrio in me ed io devo per etica professionale trasmetterlo a tutte coloro che mi seguono. A Mike non solo va il mio grazie ma anche i miei più cari aguri di compleanno». Quella di Antonella Di Gianni è più che un semplice lavoro, potremmo considerarla una beauty guru non solo estetica ma anche dell'anima, uno dei suoi motti è:Maric, medico e coach di tanti atleti medagliati olimpici come Filippo Magnini, Igor Cassina, Sara Cardin e team come il Settebello, attraverso il suo libro- che verrà presentato con Antonella Di Gianni sabato 26 settembre alle ore 16.30 presso il Golf Club ca' della Nave (Piazza Vittoria, 14 Martellago) - spiega come la potenza del respiro può essere fondamentale per combattere stress, ansia e migliorare le nostre prestazioni fisiche e mentali.