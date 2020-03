Il piacere dell’aforisma, per "tornare a pensare": il saggio filosofico di ​Gianluca Galotta

“Che ne dici di tornare a pensare?” È il provocatorio titolo del saggio di Gianluca Galotta, docente di storia e filosofia alle scuole superiori. L’intento dell’autore è di «risvegliare il cervello nell’epoca dei social network». La rapidità della comunicazione ha drasticamente ridotto la capacità di riflettere e di argomentare le nostre idee. Così Galotta suggerisce di esercitarsi con brevi aforismi su grandi temi come la religione, l’amore, la giustizia e la felicità. Dal socratico «Io so di non sapere» al «Cogito ergo sum» (Penso dunque sono) di Cartesio, Galotta offre un suo personale e filosofico invito a ritrovare il piacere di ragionare.



Gianluca Galotta, Che ne dici di tornare a pensare?, Il Melangolo, 137 p, 10 euro Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Marzo 2020, 10:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA