Un tuffo negli anni 80 con il Pescara di Galeone

Un tuffo negli anni 80, non solo nello scintillante mondo del calcio di serie A, ma anche nel sociale, in quelle stagioni più spensierate, che tutti ricordano con il disimpegno dopo gli anni di piombo. Il Pescara di Galeone è stato un fenomeno sportivo e sociale e questo volume ne coglie in pieno lo spirito, il talento e anche un pizzico di malinconia per un periodo che non tornerà. È stato calcio champagne sull'Adriatico, di una squadra di semi-sconosciuti negli anni di Maradona, Platini, Zico, Gullit e Van Basten. Bellissimo.



Lucio Biancatelli, Poveri ma belli. Il Pescara di Galeone dalla polvere al sogno, Ultrà, 220 p, 16 euro Martedì 22 Ottobre 2019, 13:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA