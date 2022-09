Antonio Preziosi racconta Giovanni Paolo I, il Papa del sorriso

Albino Luciani, Papa Giovanni Paolo I, “Papa del sorriso” è diventato Beato il 4 settembre. Un pontefice dal “regno” breve, trentatré giorni (dal 26 agosto al 28 settembre 1978, quando morì a 66 anni), ma che ha lasciato un segno indelebile nella Chiesa. Antonio Preziosi giornalista, direttore di Rai Parlamento, scrittore, ne delinea la biografia in Il sorriso del Papa. Nel suo «Il sorriso del Papa. La vita di Albino Luciani e i trentatré giorni di Giovanni Paolo I» (Edizioni San Paolo 2022, pp. 288, euro 22,00), ricostruisce dettagli ed episodi della vita di Albino Luciani e del pontificato di Giovanni Paolo I, che fu pastore della Chiesa universale per pochissimo tempo, ma seppe tracciare una via ancora attuale con la forza del suo esempio di vita e del suo proverbiale sorriso. Nel volume tutti gli aspetti della figura del Pontefice: teologo, pastore, padre conciliare, uomo di intensa e per alcuni aspetti innovativa spiritualità. E ultimo Papa italiano.

