Martedì 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Qui da noi, da sempre, c’è un’abitudine radicata profondamente nella nostra cultura: non si dice mai la verità, soprattutto quando si parla di sé». Scrive così Paolo Villaggio nel testo inedito ritrovato dai figli dopo la sua morte, appena giunto in libreria. Tra luoghi comuni e vanità, un ritratto satirico dell’Italia, che racconta chi siamo e soprattutto chi vorremmo essere, o meglio, come vorremmo apparire. Prefazione e postfazione del ragionier Ugo Fantozzi.