“Affamati d'amore”, il libro di Fiorenza Sarzanini: un viaggio (anche autobiografico) nel mondo dell'anoressia

«Quando sei malata non lo capisci, arrivi al fondo dell'abisso e non te ne rendi conto. L'immagine che vedi allo specchio è un'altra. Una te che non corrisponde alla realtà. Si chiama dispercezione, adesso lo so». Così racconta in Affamati d'amore la giornalista Fiorenza Sarzanini, vicedirettore del Corriere della Sera, i suoi dodici mesi nell'anoressia, prima a vivere e poi a combattere un disturbo alimentare di cui 30 anni fa non si sapeva quasi nulla.

«Accade che a un certo punto il rapporto con il cibo, d'improvviso, impazzisca. Anche se sei una giovane giornalista appena assunta al Messaggero, piena di entusiasmo per il tuo lavoro e con una rete di relazioni e affetti solida. Quando stai male pensi sempre al cibo, anche se hai la giornata piena di impegni», scrive.

Comincia l'ossessione. Saltare colazioni, inviti a cena, dribblare le occasioni di convivio, oppure mangiare e procurarsi il vomito. Si sente invincibile, fortissima. Fino a che alla fine di un'estate, una fotografia la riporta alla realtà: «E alla fine il corpo parla, dice quello che la mente non vuole ammettere: ho bisogno di aiuto».



Nel volume la giornalista unisce la sua storia di malattia e di rinascita a quella di ragazzi e ragazze di oggi, anche loro a combattere contro bulimia, anoressia, ossessione per la forma fisica. Ha incontrato, con la collega Francesca Milano, medici che ogni giorno affrontano questa epidemia per cui non c'è vaccino. Sottolineando come il primo passo per guarire sia parlarne: «Questi temi devono diventare un'istanza di salute; questo è il primo passo perché si possa creare una rete sanitaria e sociale, per i ragazzi e per le loro famiglie, che non lasci solo nessuno e che possa accogliere un percorso di rinascita».

Fiorenza Sarzanini "Affamati d'Amore", solferino 144p, 16 euro

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Marzo 2022, 09:16

