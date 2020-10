Alla ricerca di un sogno "Oltre la barriera" del circo con le avventure del giocoliere ​Raoul Gomiero

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Ottobre 2020, 10:37

E quando arriva l’occasione si uniscono alla carovana dell’Embell Show in tour. Un viaggio on the road dalle periferie di Milano e Torino alla Grecia, tra clavette che volano, acrobati, tigri in fuga, seducenti ballerine, rinoceronti bianchi. È "Oltre la Barriera", romanzo d’esordio di Raoul Gomiero, giocoliere giramondo. Caleidoscopio di personaggi e un solo protagonista: il circo. Quello invisibile ai più, quello che palpita dietro le quinte. Ovvero “oltre la barriera”.Raoul Gomiero, Oltre la Barriera, Amazon, 205 p, 15 euro, e-book 4 euro