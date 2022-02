Odino, giganti e altre stranezze: miti e storie degli dei del Nord

"Ho una proposta da farti: leggi questo libro e ricorda le sue storie, raccontale a qualcuno di persona o dal microfono della tua scrivania e quando le avrai raccontate ad almeno dieci persone, brucia queste pagine. Sarà il miglior modo per ricordare e rendere ancora vive le leggende di questo popolo" Rabbia, sangue e asce. Siamo soliti ricordare i popoli norreni con queste parole, ma sotto quelle barbe e quei capelli lunghi scorrono potenti leggende piene di giganti, serpenti in grado di stritolare pianeti, divinità mascherate, corvi chiacchieroni e cavalli a otto zampe.

Nei popoli del Nord scorrono infatti da sempre due anime: l’anima della guerra e della distruzione e l’anima del divertimento, piena di risate e vicende tanto strane quanto imbarazzanti. Così le loro leggende, cariche di energia e caos, diventano lo specchio di questa dualità. E se per secoli nessuno ha mai voluto scrivere niente, nella convinzione che la trasmissione a voce fosse più forte, è arrivato il momento di mettere queste storie per iscritto, per farle arrivare ai più giovani, già affascinati da questo mondo grazie a videogiochi, giochi da tavolo, fumetti.

Il mondo del Nord è un mondo cupo, difficile, dove anche gli dei più scaltri soccombono e solo il più forte sopravvive. Ma anche in questa sfida eterna è chiaro un messaggio di speranza: il potere delle storie non si esaurisce mai. Dal successo del podcast Spotify Miti Nordici, Paolo Berto ci guida nel magico mondo ancestrale della mitologia norrena, e nel suo immaginario alla base di tanti fumetti, giochi di ruolo e videogiochi di successo.

ElectaJunior

128 pp.

15,90 €

in libreria il 1 febbraio 2022

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Febbraio 2022, 21:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA