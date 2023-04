"Non solo pizza. Vite da rider", UGL presenta il nuovo libro a Roma: l'inchiesta per comprendere ​gioie e dolori del lavoro

di Redazione Web

È stato presentato, a Roma, presso il Binario F - The Hub L-Venture, il libro “Non solo pizza. Vite da rider”, di Ada Fichera, giornalista e Direttrice della Collana “Pensiero Sindacale” di Edizioni Sindacali, casa editrice del Sindacato UGL che ha pubblicato il volume.

"Non solo pizza. Vite da rider": il nuovo libro



Il saggio racconta le vite di più di venti rider (rappresentativi di tutte le regioni d’Italia); venti vite che, pur nei loro punti in comune, restituiscono un quadro variegato e multiforme di questa “nuova” professione; un libro utile a comprendere, e apprendere, gioie e dolori dell’odierno mondo del lavoro.



Storie divertenti, ma anche emozionanti, forniscono al lettore uno spaccato dell’Italia e un’occasione per aprire un dibattito sulle tutele e sui problemi di questa professione. La postfazione è del Professore Pietro Ichino, il quale affronta il tema sul piano giuridico e analizza il sistema del platform work sotto vari aspetti.





«Inchiesta sulle questioni contrattuali»



Il Segretario Nazionale UGL Rider, Vincenzo Abbrescia, ha sottolineato l’importanza di un’inchiesta che accende i riflettori sulle questioni contrattuali dei rider autonomi e sulle odierne difficoltà di questo mestiere. Alcuni dei rider protagonisti del libro, presenti all’evento, hanno manifestato “gioie e dolori” di una professione che, tuttavia, possiede uno dei vantaggi non negoziabili: l’assoluta libertà.



L’autrice ha infine spiegato come l’anno di lavoro, che è stato necessario per raccogliere le interviste dei più di venti ciclo-fattorini, sia stata una delle più belle esperienze, sul piano umano, della sua carriera. «È stata un’esperienza sociologica che, davvero, ogni politico dovrebbe fare. – ha affermato Ada Fichera - Esplorare questo mondo così variegato e ascoltare i tanti giovani (e meno giovani) che fanno tale lavoro permette di conoscere, in modo trasversale, il Paese. Le loro storie sono uno spaccato dell’Italia».

