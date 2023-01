Niccolò Ammaniti, “La vita intima": il nuovo romanzo

Molto bella. Molto potente. Maria Cristina Palma, 42 anni, della Roma bene, ex modella, madre felice, è la moglie del presidente del consiglio in carica. Al centro delle attenzioni della stampa, dell'Italia. Fino a che accende il cellulare e un video le buca lo stomaco. Si trova protagonista di un vecchio filmato in cui lei posa nuda. E il suo mondo rischia di sbriciolarsi come per effetto di un terremoto. Maria Cristina deve fare i conti con il suo passato e con tutto quello di sé che non può impedirsi di dissotterrare. E che finirà con l'accettare, decidendo di dire la verità. Niccolò Ammaniti torna al romanzo dopo otto anni di assenza. La vita intima disseziona la mente di una donna tra desideri e timori. Fino alla libertà, che comincia dove finisce la paura.

Niccolò Ammaniti, La vita intima, Einaudi, 307 p, 19 euro

