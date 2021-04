'Ndo cojo cojo, gli scritti di Gigi Proietti in un unico volume: dai sonetti agli sberleffi, passando per i racconti

I sonetti, ma anche gli sberleffi, ideati e scritti da Gigi Proietti nel corso di una vita e raccolti dalla sua famiglia in un unico volume. L’indimenticabile attore romano, che amava dichiararsi “rifugiato poetico”, ha scritto una quantità notevole di versi, che ora sono raccolti, per volere della compagna Sagitta e delle figlie Carlotta e Susanna, nel volume ‘Ndo cojo cojo. Sonetti e sberleffi fuori da ogni regola.

Nel libro, arricchito dalle illustrazioni originali di Gigi Proietti e da quelle della figlia Susanna, ci sono poesie, racconti, ma anche riflessioni sulla vita, sull’arte, sulla politica e sull’attualità. Molti già noti e pubblicati tanto tempo fa, altri assolutamente inediti e scritti durante il lungo lockdown dell’anno scorso. Una ricchezza di generi letterari, eterogenea proprio come la carriera dell’ultimo baluardo della romanità. Sagitta Alter, insieme alle figlie Carlotta e Susanna, ha recuperato e messo insieme la produzione scritta di Gigi Proietti, offrendo al lettore un vero e proprio regalo: quello di incontrare il leggendario attore, sentendone in testa la voce durante la lettura, come se fosse presente. Non serviva certo un libro per ricordarlo, ma per le tante generazioni di fan l’occasione di rivivere la vita di Gigi Proietti è imperdibile.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Aprile 2021, 09:28

