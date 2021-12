Natale, sotto l'albero i libri ispirati ai giochi da tavolo cult e agli eroi Marvel

Regalare un libro a un ragazzo per Natale? Perché no, se è un romanzo che trae ispirazione da uno dei boardgame di maggior successo degli ultimi anni o dai personaggi dell’universo Marvel. È la proposta di Asmodee Italia, che in questi mesi ha fatto sbarcare anche in Italia i libri della collana Aconyte Books: romanzi ispirati al mondo dei giochi più amati dai Millennial e della Generazione Z, da Arkham Horror a Descent viaggio nelle tenebre, fino a titoli che raccontano avventure originali che hanno per protagonisti eroi ed eroine dell’universo Marvel.

La scelta è quanto mai assortita. Si va dai toni gotici di S.A Sidor ne L’ultimo rituale alle atmosfere esoteriche e misteriose de La collera di Nkai di Josh Reynolds, entrambi ispirati al gioco Arkham Horror.

Si può fare un viaggio nella fantascienza fantasy, in un mondo dove tutto è possibile, attraverso I racconti del crogiolo, ispirato al gioco Key Forge, o scegliere le avventure mozzafiato de Il destino di Fallowhearth attraverso cui il giovane scrittore Robbie MacNiven riattualizza i temi cardine del genere fantasy ispirandosi al boardgame di culto Descent. In alternativa si può invece scegliere uno dei titoli ambientati nell’Universo Marvel, che Aconyte ha recentemente pubblicato anche in Italia: da Domino Strays, ideale per tutte quelle ragazze che nascondono un’identità segreta da supereroina (e per i fan di Deadpool, naturalmente), a La testa di Mimir, primo volume della serie Legends of Asgard, il regno fantastico ispirato alla mitologia norrena e reso celebre dai comic e dai film Marvel dedicati a Thor.

Si tratta sempre di romanzi e racconti di semplice e godibile lettura, avventurosi e appassionanti, rivolti, oltre che ai lettori di horror, fantasy, comics e fantascienza, a tutti quegli appassionati di giochi, in particolare giovani under 25, che il luogo comune imperante considera quanto di più lontano dall’oggetto libro. Quella di Asmodee-Aconyte è un’iniziativa editoriale crossmediale unica in Italia capace di far dialogare diversi mondi estremamente popolari: quello dei giochi da tavolo e collaborativi, che ormai sono presenti anche nel cinema e nelle serie TV, e quello della narrativa young adult. Non graphic novel, dunque, ma veri e propri libri, con cover accattivanti (che in alcuni casi rifanno il verso ai pulp e ai paperback americani degli anni Quaranta e Cinquanta) e una distribuzione che coprirà tutte le principali librerie italiane.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Dicembre 2021, 14:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA