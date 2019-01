Nasce Rai Libri, la nuova casa editrice del servizio pubblico

Sabato 12 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 19:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

“Nasce Rai Libri, un nuovo modo di raccontare le nostre storie”. È il claim dello spot in onda da domenica 13 gennaio, sulle reti televisive e radiofoniche della Rai, per il lancio della nuova casa editrice del Servizio Pubblico. Ciò significa più peso per il settore librario all’interno del gruppo Rai, anche in termini di investimenti. Si parte dalla ridefinizione dei generi: accanto a quelli più propriamente radiotelevisivi di intrattenimento o spettacolo, al cinema o alla fiction, ci saranno la storia, la musica, la divulgazione scientifica, lo sport, l’ambiente, l’approfondimento giornalistico, fenomeni di costume, il racconto di una società che cambia. E tutto quanto può avere interesse per il lettore/consumatore.«Il libro diventa elemento centrale nel moderno racconto cross mediale della Rai - spiega il direttore editoriale di Rai Libri Flavio Mucciante - strategico nel processo di trasformazione dell’azienda da broadcaster a media company». Non un semplice restyling di Rai Eri, un marchio storico della tradizione dai molti meriti, che ha dovuto confrontarsi negli anni con i giganti dell’editoria, disponendo di mezzi di gran lunga inferiori alla concorrenza. Ma un vero e proprio «cambio di passo, di filosofia editoriale - assicura Mucciante - un modo diverso di essere presenti, percepire ed essere percepiti dal mercato».«L’obiettivo - sottolinea il direttore editoriale di Rai Libri - è valorizzare quegli artisti della tv e della radio, che danno prestigio al ruolo e alla storia del Servizio Pubblico, coinvolgere i personaggi più rappresentativi del mondo della cultura, dell’informazione, dell’impegno sociale e civile e poi tutti quelli che in vari campi possano rappresentare esempi positivi e storie di successo. Ma un obiettivo è anche intercettare fenomeni e linee di tendenza emergenti, far dialogare novità e catalogo, impegnarsi a fondo nello scouting, nella ricerca di nuovi autori da scoprire e sui quali investire». Tra i big Rai in campo ci sono Alberto Angela, Bruno Vespa, Antonella Clerici, Milly Carlucci, Osvaldo Bevilacqua, Vincenzo Mollica.