La storia di Napoli attraverso i suoi pettegolezzi

Chi si fa i fatti propri, campa cent’anni! Oppure no? “Storia Pettegola di Napoli” è il nuovo libro della scrittrice Chiara Tortorelli, edito da Newton Compton. Racconti, voci e pettegolezzi tra passato e presente che fotografano una città dai mille volti che continua ad avere storie da raccontare. Dal triangolo amoroso che vide protagonisti nel ‘900 i giornalisti Eduardo Scarfoglio, Matilde Serao e Gabrielle Bessard agli amori di Eduardo De Filippo sino alla seduzione di Sofia Loren contesa tra Ponti e Cary Grant. Conoscere, sapere, in una parola “intrigarsi” degli affari altrui, è uno “sport” praticato un po' da tutti, alla cui base c’è la curiosità. Attraverso un’attenta ricerca, effettuata consultando quotidiani e riviste d’epoca presso l’Emeroteca Tucci di Napoli, Chiara Tortorelli ha ricostruito storie sopite dalla polvere del tempo ma molto chiacchierate e discusse nella società partenopea di allora, tanto da finire sui giornali.

“Un bel giorno ho pensato che dopo aver pubblicato tanti romanzi, racconti e libri di poesia, era il caso di cambiare genere e provare qualcosa di nuovo. Mi chiamano dalla Newton Compton e mi propongono di presentare un progetto: un libro su Napoli, un misto di saggistica e narrativa e a me viene in mente di presentare la Napoli del Novecento, i suoi personaggi variegati... Soprattutto volevo fare un libro d'amore, un libro che raccontasse cos'è per Napoli l'amore, attraverso personaggi fuori dal comune. Così è nata Storia Pettegola di Napoli, ho inframmezzato le storie realmente accadute alle emozioni, le emozioni della gente, quelle cose insomma che fanno di Napoli, Napoli, una carrellata di umanità, colore e saggezza, un carpe diem sinfonico a più voci, che raccontasse la vita afferrata nei vicoli, nelle parole raccolte e sussurrate. Ho cercato di incarnare il meglio del cosiddetto pettegolezzo, inteso non come malelingue o malignità ma come affresco della voce orale, quella del popolo, quella che non rientra nei libri di storia ma che fa la storia umana, che intesse le ragioni del cuore e che sull'uscio, tra i balconi, davanti al mare non smette di narrare”, spiega Chiara Tortorelli. Protagonista di questo libro, dunque, è il vecchio pettegolezzo, oggi noto come gossip, sempre attuale e di gran moda o forse anche un modo per andare a fondo e conoscere la storia di una città e i suoi personaggi anche attraverso particolari della vita privata e personale.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Gennaio 2022, 15:59

