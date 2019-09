Nadia Toffa, la combattente che non ha smesso di lottare: “Fiorire d'inverno" nella top ten estiva

Lei è la jena tv Nadia Toffa, 40 anni, bresciana, morta ad agosto per un tumore. La sua grinta, il suo passo ottimista anche nell'affrontare una malattia terribile che via via non le lasciava speranze, ha commosso gli italiani. E sull'onda dell'affetto per la sua scomparsa, è tornato stabile nella top ten estiva il suo Fiorire d'inverno. La mia storia (Mondadori), in cui quasi un anno fa la presentatrice raccontava la sua lotta contro il male, affrontato senza rinunciare a sé e alla propria vita. Fino all'ultimo respiro. Ciao Nadia. (P.Pas.)