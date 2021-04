Quadrare i conti, il nuovo libro di Monica Setta che insegna i segreti dell'economia per tutti

Acquistare o affittare una casa, finanza, bollette, assicurazioni, mutui, risparmio. Come capirci qualcosa? Come pianificare per la propria famiglia? Esiste un manuale che aiuta a far Quadrare i conti: è il volume di Monica Setta, giornalista Rai, al suo dodicesimo libro, nato dall’omonima rubrica a Unomattina in famiglia. E proprio di un «manuale di economia per famiglie» si tratta.

Come si calcola la pensione? Come si richiedono i bonus fiscali o sulla casa? Dove si può investire senza rischiare? A queste e altre domande c’è sempre una risposta. Nel libro è infatti possibile scoprire tutto quello che riguarda l’economia domestica. Sono quesiti che gli italiani si pongono ogni giorno, ma soprattutto in questo periodo di pandemia, in cui il rapporto con i soldi è cambiato, e che richiedono risposte chiare. Spesso si cerca la «buona occasione» ma, senza competenze in economia, è difficile fare ottimi affari.

Preziosi anche i suggerimenti per evitare truffe, specialmente quelle telematiche, sempre più insidiose per chi fa acquisti o investimenti in rete, a partire dalla clonazione della carta di credito. E ancora, spiegazioni alla portata di tutti su temi di stretta attualità come lo spread, il Recovery Fund e le pensioni. Insomma, l’economia spiegata semplicemente e con una passione contagiosa. E «scoprirete che occuparsi di soldi significa curare bene i propri affari, risparmiare, investire e concedersi perfino qualche lusso» assicura Monica Setta.

