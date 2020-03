Mina, il mito della Tigre raccontato da Mauro Balletti (con prefazione di Fiorello)

«Mina. Punto!». Scrive Fiorello nella prefazione al libro. In uscita oggi, è un racconto con più punti di vista che disegnano la figura della voce più interessante della musica italiana.



Pagine che mettono insieme contribuiti illustri - come quelli di Luchino Visconti, Giorgio Bocca, Oriana Fallaci, Ivano Fossati e altri - con la cura Mauro Balletti che dal 1973 collabora con Mina con copertine e video. Pagine in cui si passano in rassegna musica, incontri, interviste, foto inedite della diva per eccellenza, della Tigre di Cremona. «Lo sai come ho fatto a diventare Mina?». E da qui, c’è davvero è tutto da leggere. D’un fiato.



Mina, a cura di Mauro Balletti, Rizzoli, 248 p, 60 euro Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Marzo 2020, 10:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA