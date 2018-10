Milo, il gattino disabile che vuole saltare: la nuova fiaba di Costanza Rizzacasa d'Orsogna

Martedì 30 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Un esempio di coraggio, di determinazione e di volontà, malgrado le difficoltà, di essere felici».presenta così Storia di Milo il gatto che non sapeva saltare (Guanda). Il libro narra le vicende del suo gattino, nero, trovatello e disabile, che nonostante tutto ce la fa: si trasforma pagina dopo pagina da maldestro a super-eroe.Milo è un felino bellissimo, dal manto lucido e nero con gli occhietti gialli e lo sguardo tenero e con un carattere tostissimo: «Ha una sindrome neurologica che causa un'andatura a zig zag e non riesce a saltare, ha bisogno di essere accudito», spiega l'autrice «io e mio fratello l'abbiamo trovato in un'aiuola in una notte di bufera, strillava tantissimo ed era determinato a farsi salvare. Questa è la sua storia, fatta di tenacia e di resilienza, che porta Milo a imparare a saltare grazie a esercizi appresi con l'aiuto di amici immaginari: il gabbiano Virgilio, lo scorpione G-Attila, il riccio Giulia, il vitellino Tobia e l'astice Cagliostro».Ora è diventato famoso, ha anche una pagina Instagram e migliaia di fan. Qual è la morale?«È una grande metafora sull'integrazione e sulla disabilità. Lui cade mille volte al giorno, ma non si arrende mai».Nessun handicap può fermare chi ha testa e si impegna?«Se hai un ostacolo ti devi impegnare, ma poi ce la fai. Se ce l'ha fatta Milo che è un gattino che non sa saltare, allora ce la possono fare tanti altri con l'aiuto esterno».