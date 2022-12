Maurizio De Giovanni, "Caminito": il commissario Ricciardi e il giallo del tango

di Paola Pastorini

È il 1939. Il mondo è alle soglie della seconda guerra mondiale e l’Italia fascista ha introdotto da poco le leggi razziali. A Napoli, fra i cespugli, si scoprono i cadaveri di due giovani: stavano facendo l’amore e qualcuno li ha brutalmente ammazzati. Un crimine passionale, forse, che potrebbe però nascondere un movente politico. Il ragazzo infatti risponde alla descrizione dell’ufficiale di una nave mercantile genovese che non è tornato a bordo dopo un giorno di libera uscita. Il suo profilo fa pensare a un dissidente. Ecco il nuovo caso per il commissario Luigi Ricciardi che deve anche proteggere un caro amico che per amore della libertà rischia grosso. E intanto si interroga se la figlioletta Marta, come lui, riesca a sentire la voce dei morti. È Caminito, dal nome di un tango di Gardel, il tredicesimo giallo con protagonista il commissario Ricciardi, firmato dallo scrittore Maurizio De Giovanni, che da settimane svetta nelle classifiche dei libri, e sembra destinato a rimanerci, perfetto regalo delle Feste. Perché tango? «Il tango come la musica napoletana è estremamente appassionato. Ha una potenza narrativa evocativa straordinaria», spiega l’autore. Caminito è il primo di una trilogia tutta con i nomi di tango: seguiranno «Perfidia, che in realtà è un bolero, ma si suona spesso con il ritmo del tango; e il terzo sarà Volver, tornare». I tre libri, spiega De Giovanni «racconteranno l’evoluzione della vita di Ricciardi tra il 1939 e il 1940, quindi dal momento delle leggi razziali fino all’entrata in guerra». Intanto, si aspetta la seconda serie tv del commissario, che ha il volto di Lino Guanciale, in onda sulla Rai fra febbraio e marzo 2023.

