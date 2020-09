​"Midnight Sun", la saga di Twilight non si ferma: il nuovo romanzo di Stephenie Meyer

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Settembre 2020, 10:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’amore raccontato dal punto di vista di uno dei vampiri più famoso del mondo, Edward Cullen della saga di Twilight.che nel mondo ha venduto 160 milioni di copie, ed è stata tradotta in 37 Paesi e portata con successo sul grande schermo. A oltre dieci anni dal primo volume, è arrivato il nuovo capitolo, Midnight Sun. In quasi 800 pagine la Meyer si addentra nelle emozioni e nei pensieri di Edward tra tanti flashback in cui si scoprono molti tasselli della vita del vampiro gentile.Stephenie Meyer, Midnight Sun, Fazi, 782 p, 20 euro