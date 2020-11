Torna il Merenghetti, da oltre 25 anni Dizionario dei film: il cinema nell'anno della pandemia

Non è un caso se l’introduzione al nuovo "Il Mereghetti - Dizionario dei film 2021" si apre con una citazione da "La peste" di Camus. Perché il virus ha spento gli schermi, scombiccherato piani produttivi e distributivi, desertificato i set e le sale, modificato la fruizione. Arriva dunque come un augurio l’edizione 2021 dell’enciclopedia che il critico del Corriere della Sera scrive e aggiorna ormai da un quarto di secolo. Ricca di dati ma anche dilettevole, con giudizi “ripensati” e schede monografiche, felicità per cinemaniaci e appassionati.



Il Mereghetti, 2 volumi, 3320, 3360 p, Baldini+Castoldi, 50 euro

